Аналитики: «Химки» выиграют у «Жальгириса» в баскетбольной Евролиге

20 октября состоится матч 2-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Химками» и «Жальгирисом». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают преимущество «Химкам» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.27. Шансы литовского клуба оценены в 5.10, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 17.0.



Ставку на победу «Жальгириса» с учётом ОТ можно сделать за 4.80, а на победу «Химок» — за 1.20 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 169,5 очка — 1.87, а на ТМ 169,5 очка — 1.87.