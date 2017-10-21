Betsson недоволен финансовыми результатами за третий квартал 2017 года

Оператор онлайн-азартных игр Betsson AB не удовлетворён финансовыми результатами за третий квартал 2017 года.



Цифры, опубликованные в пятницу, показывают, что выручка группы Betsson достигла 1,18 млрд шведских крон ($ 144,3 млн) за три месяца до 30 сентября, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года…



Операционная прибыль Betsson упала на 21% — до 216 млн шведских крон, что компания связывает с негативными валютными эффектами и расходами на недавние приобретения. Чистая прибыль упала ещё сильнее (-26%) — до 187 млн ​​шведских крон.

Доход от букмекерской деятельности упал на 8% — до 275 млн шведских крон. Оборот от букмекерства упал на 3%.