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Betsson недоволен финансовыми результатами за третий квартал 2017 года

21 октября 2017, суббота. 15:00 Ставки

Оператор онлайн-азартных игр Betsson AB не удовлетворён финансовыми результатами за третий квартал 2017 года.

Цифры, опубликованные в пятницу, показывают, что выручка группы Betsson достигла 1,18 млрд шведских крон ($ 144,3 млн) за три месяца до 30 сентября, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года…

Операционная прибыль Betsson упала на 21% — до 216 млн шведских крон, что компания связывает с негативными валютными эффектами и расходами на недавние приобретения. Чистая прибыль упала ещё сильнее (-26%) — до 187 млн ​​шведских крон.

Доход от букмекерской деятельности упал на 8% — до 275 млн шведских крон. Оборот от букмекерства упал на 3%.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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