Букмекеры: Куман — главный претендент на увольнение в АПЛ, Клопп — 11-й

Аналитики букмекерских контор оценили шансы главных тренеров команд английской Премьер-лиги быть следующим уволенным в нынешнем сезоне.

По мнению экспертов, первым в списке на отставку идёт главный тренер «Эвертона» Рональд Куман. Коэффициент на это событие составляет 1.29 (см. все коэффициенты). После девяти туров «ириски» занимают 18-е место.

Вторым в перечне потенциально уволенных тренеров располагается главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич с коэффициентом 2.50. Замыкает тройку Шон Дайч из «Бёрнли» (6.00).

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп занимает 11-е место с котировкой 34.00, Арсен Венгер — 15-е (81.00).

За 101.00 можно поставить на то, что в сезоне АПЛ-2017/18 больше тренерских отставок не случится. Ещё ниже вероятность того, что следующим лишится работы Хосеп Гвардиола или Маурисио Почеттино (по 151.00 на каждого).