Реклама букмекеров встречается в 95% трансляций футбольных матчей в Британии

Новое британское исследование пришло к выводу, что 95% телевизионных футбольных матчей содержат по крайней мере одну рекламу оператора азартных игр.



В эти выходные шоу BBC Victoria Derbyshire представило результаты исследования рекламы в 25 футбольных матчах, транслируемых Sky Sports, BT Sport и ITV в этом сезоне. Исследование показало, что 95% этих матчей содержали по крайней мере одну букмекерскую рекламу, в то время как среднее соотношение рекламы азартных игр в этих матчах составляло один к четырём.



Доля рекламных роликов, посвящённых азартным играм, достигла 37% в трансляции матча квалификации ЧМ-2018 Шотландия — Словакия по Sky Sports.