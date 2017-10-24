Paddy Power в декабре прекратит работу в Италии

Объединённый игорный оператор Paddy Power Betfair объявил о выходе своего бренда Paddy Power из Италии. При этом компания сохранит присутствие в стране через Betfair Italia.



Платформа PaddyPower.it будет закрыта в декабре, и клиенты будут перенаправлены на Betfair.it.



Источники предполагают, что решение о выходе бренда было принято вскоре после того, как Paddy Power и Betfair завершили слияние в прошлом году.

Подтверждение о выходе с рынка происходит на фоне сообщений о возможном повышении налогов для операторов наземных и онлайн-ставок в Италии.