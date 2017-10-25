«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 11.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 4-го раунда Кубка английской лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится 25 октября, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Тоттенхэма» 3:0 за 11.0. (см. все коэффициенты).



«Это очень тяжёлый матч для прогноза. Билич на грани увольнения, и игроки „Вест Хэма» должны биться за тренера, а “шпорам» Кубки не слишком нужны из-за АПЛ, ЛЧ и короткой «скамейки». И всё же это дерби, да ещё и на своём поле… Думаю, «шпоры» сыграют на своём уровне и легко победят", — сказал Сэвидж.