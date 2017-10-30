В Британии огласят имена букмекеров, отказавшихся оплачивать борьбу с лудоманией

Названия игорных компаний, которые не смогут внести свой вклад в решение проблемы по борьбе с зависимостью от азартных игр в связи с нехваткой финансирования программы, будут обнародованы для общественного порицания.



Благотворительная организация Gamble Aware заявила, что будет идентифицировать партнёров со следующего года, то есть операторы, не входящие в список, могут быть идентифицированы по их отсутствию в листе.

Никаких юридических требований о сумме пожертвований нет, хотя рекомендация составляет 0,1 % от оборота каждого оператора.



Данные Комиссии по азартным играм в начале этого года показали, что более 2 млн человек в Великобритании либо считаются проблемными игроками, либо подвержены риску зависимости от игр.