188BET стал титульным спонсором турнира по снукеру Champion of Champions

Игорный оператор 188BET стал титульным спонсором престижного турнира по снукеру Champion of Champions. Соглашение рассчитано на один год.

Официальное название турнира будет звучать так: The 188BET Champion of Champions. Он пройдёт с 6 по 12 ноября на Ricoh Arena в Ковентри.

Помимо трансляции на ITV4 в Великобритании Champion of Champions будет транслироваться по всему миру: CCTV покажет турнир в Китае, Sky — в Новой Зеландии, OSN — по всему Ближнему Востоку, StarHub — в Сингапуре, а Now TV — в Гонконге.