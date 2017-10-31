Чемпион мира-1982 Джентиле войдет в комиссию ФФУ по оценке подозрительных матчей

Федерация футбола Украины (ФФУ) создаст экспертную комиссию по оценке игровых действий в подозрительных матчах, в состав которой войдет, среди прочих, чемпион мира-1982 в составе сборной Италии Клаудио Джентиле.



Глава комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка подтвердил факт создания комиссии, опубликовав на своей странице в «Фейсбуке» новость с данной информацией.



Главной задачей участников комиссии будет оценка игровых действий в матчах, которые вызвали подозрения из-за странных движений коэффициентов на какие-либо варианты ставок. Их выводы будут учитываться для дальнейших процессуальных действий.



Куратором комиссии будет Иван Шевченко, бывший заместитель прокурора Черкасской области. В состав войдет ряд итальянских специалистов, среди которых будет экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Джентиле.