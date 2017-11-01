Букмекеры по-прежнему не верят в то, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

После победы ЦСКА над «Базелем» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов аналитики букмекерских контор значительно снизили котировки на выход московских «армейцев» в весеннюю часть Лиги чемпионов. Тем не менее букмекеры по-прежнему не верят в то, что подопечные Гончаренко займут одно из двух первых мест в группе А.

Сейчас на выход ЦСКА из группы предлагается ставить за 2.2 (40% вероятности). На «Базель» ставки принимаются с коэффициентом 1.67 (59%). Минимальные шансы остаются и у «Бенфики».

Перед началом группового этапа на выход ЦСКА в плей-офф предлагалось ставить за 3.35.

Коэффициент на победу красно-синих в турнире — 301.00 (см. все коэффициенты на Лигу чемпионов).

После четырёх туров положение в группе А следующее: «Манчестер Юнайтед» — 12 очков, «Базель» — 6, ЦСКА — 6, «Бенфика» — 0.

Стоит отметить, что швейцарский клуб находится выше из-за лучшей разницы мячей в личных встречах с ЦСКА.