Аналитики: «Севилья» обыграет «Спартак» на своём поле

Букмекеры назвали фаворита матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Спартак», который пройдёт 1 ноября. Начало игры запланировано на 22:45 по московскому времени.

Аналитики вновь считают аутсайдером российский клуб и предлагают поставить на красно-белых за 6.90. Шансы «Севильи» на победу оценены коэффициентом 1.39. Поставить на ничью можно за 5.19 (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.45, а на ТМ 2,5 гола — за 2.55.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.65. Самые вероятные авторы голов — Виссан Бен Йеддер (1.51) и Луис Муриэль (1.60).