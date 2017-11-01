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Британских букмекеров заставят финансировать программу по борьбе с лудоманией

1 ноября 2017, среда. 15:49 Ставки

Игорные компании, не желающие жертвовать часть своих доходов для финансирования программы лечения лудомании, будут вынуждены сделать это по закону, заявила британская благотворительная организация, занимающаяся проблемами азартных игр.

GambleAware сообщила Guardian, что потеряла терпение в связи с нехваткой финансирования программы, что рискует подорвать усилия по помощи лудоманам.

Данные Комиссии по азартным играм в начале этого года показали, что более 2 млн человек в Великобритании либо считаются проблемными игроками, либо подвержены риску зависимости от игр.

Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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