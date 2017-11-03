Pinnacle возобновила работу портала о ставках на киберспорт

Букмекерская компания Pinnacle возобновила работу своего портала «eSports Hub», через который любители киберспорта получат доступ к ставкам и информации о главных событиях в этом сегменте.

По словам Pinnacle, новая версия портала «позволяет пользователям сосредоточиться на своей любимой игре»: у игроков есть возможность в любой момент увидеть панели коэффициентов, подробный контент и расписание предстоящих матчей. Также оператор предлагает контент начального уровня для тех, кто не знаком со ставками на киберспорт.