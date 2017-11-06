UltraPlay представил проект eGold для ставок на киберспорт

UltraPlay, болгарский разработчик ПО для букмекерских компаний, представил проект под названием eGold для ставок на киберспорт.

Целью проекта является объединение энтузиастов в области ставок на киберспорт по всему миру. Проект предложит легкую, быструю и безопасную альтернативу для ставок на все любимые игры, такие как Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, DOTA2, Hearthstone, World of Warcraft и многие другие.

Клиенты смогут выбирать из множества разнообразных событий, на которые можно делать ставки.