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175 лет назад 2016
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UltraPlay представил проект eGold для ставок на киберспорт

Ставки

UltraPlay, болгарский разработчик ПО для букмекерских компаний, представил проект под названием eGold для ставок на киберспорт.

Целью проекта является объединение энтузиастов в области ставок на киберспорт по всему миру. Проект предложит легкую, быструю и безопасную альтернативу для ставок на все любимые игры, такие как Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, DOTA2, Hearthstone, World of Warcraft и многие другие.

Клиенты смогут выбирать из множества разнообразных событий, на которые можно делать ставки.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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