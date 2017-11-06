Аналитики: Россия U20 — аутсайдер первого матча Суперсерии

Букмекеры убеждены, что молодёжная сборная России — аутсайдер первого матча Суперсерии, которая стартует в Канаде 7 ноября. В стартовой встрече Россия U20 сыграет с Канадой WHL (сборная Западной хоккейной лиги).

Коэффициент на победу хозяев в основное время — 1.51, на ничью — 5.5, на успех подопечных Валерия Брагина — 4.76.

По оценкам аналитиков букмекерских контор, в матче будет заброшено не менее 6 шайб. На тотал больше 5,5 можно сделать ставку с коэффициентом 1.48, на тотал меньше — 2.54 (см. все коэффициенты).

Первая игра стартует 7 ноября в 04:00 мск.