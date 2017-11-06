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175 лет назад 2016
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Аналитики: Россия U20 — аутсайдер первого матча Суперсерии

Ставки

Букмекеры убеждены, что молодёжная сборная России — аутсайдер первого матча Суперсерии, которая стартует в Канаде 7 ноября. В стартовой встрече Россия U20 сыграет с Канадой WHL (сборная Западной хоккейной лиги).

Коэффициент на победу хозяев в основное время — 1.51, на ничью — 5.5, на успех подопечных Валерия Брагина — 4.76.

По оценкам аналитиков букмекерских контор, в матче будет заброшено не менее 6 шайб. На тотал больше 5,5 можно сделать ставку с коэффициентом 1.48, на тотал меньше — 2.54 (см. все коэффициенты).

Первая игра стартует 7 ноября в 04:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей коэффициенты
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