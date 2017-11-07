Ladbrokes Coral оштрафован на £ 2,3 млн

Британский букмекер Ladbrokes Coral был оштрафован на 2,3 млн фунтов стерлингов после «неспособности взаимодействовать» с двумя клиентами, которые проиграли в азартные игры £ 1,3 млн, играя в онлайн-игры, хотя часть средств была ими украдена.

Комиссия по азартным играм заявила, что её расследование выявило «существенные недостатки» в том, как Gala Interactive, суббренд группы, вёл себя с клиентами, у которых была зависимость от азартных игр.

Один клиент потерял £ 837,5 тыс. за 14 месяцев, а другой проиграл £ 432,7 тыс. за 11 месяцев, играя в онлайн-игры Gala.

Первый игрок был заключён в тюрьму на четыре года за кражу денег у работодателя, а второй был приговорён к четырём с половиной годам за приобретение, использование или обладание преступного имущества.