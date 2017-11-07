Букмекеры: «Зенит» по-прежнему фаворит РФПЛ, шансы «Локомотива» — 27%

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд РФПЛ на чемпионство после 16-го тура.

«Зенит» по-прежнему считается фаворитом у экспертов. Но котировки на него немного приподняли. Несмотря на то что питерцы не находятся на первой строчке, их шансы на золотые медали оцениваются коэффициентом 1.65. Напомним, что после 14-го тура на «Зенит» можно было поставить лишь за 1.18. За 2.24 есть возможность поставить на то, что «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне.

Вторым в списке потенциальных чемпионов идёт лидер, московский «Локомотив» с котировкой 3.74 (смотри все коэффициенты на итоги РФПЛ-2017/18). Перед игрой с «Зенитом» на красно-зелёных можно было ставить за 12.50.

Далее следуют извечные соперники ЦСКА и «Спартак», их шансы оцениваются одинаково — коэффициент 13.0.

Замыкает пятёрку фаворитов «Краснодар», на его чемпионство принимают ставки с коэффициентом 20.0.

На все остальные команды можно сделать ставки с коэффициентом 1000.0.