Согласно котировкам ЦСКА выиграет у «Валенсии» в баскетбольной Евролиге

9 ноября состоится матч 6-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Валенсией». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу россиян в основное время за 1.21. Шансы испанского клуба оценены в 5.95, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 18.0.



Ставку на победу «Валенсии» с учётом ОТ можно сделать за 5.60, а на победу ЦСКА — за 1.18 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 160,5 очка — 1.87, а на ТМ 160,5 очка — 1.87.

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