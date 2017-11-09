Аналитики: сборная OHL победит Россию U20 и выведет Канаду вперёд в Суперсерии

Букмекеры считают, что молодёжная сборная России уступит в третьем матче Суперсерии, которая проходит в Канаде. В предстоящем матче Россия U20 сыграет с Канадой OHL (сборная лиги Онтарио).

Коэффициент на победу Канады OHL в основное время — 1.58, на ничью — 5.3, на Россию — 4.26.

По оценкам аналитиков букмекерских контор, в матче будет заброшено менее 6 шайб. На тотал больше 6 можно сделать ставку с коэффициентом 1.98, на тотал меньше 6 — 1.79 (см. все коэффициенты).

Наибольшие шансы набрать хотя бы одно очко в составе россиян — у Михаила Мальцева, Андрея Алтыбармакяна и Михаила Манукяна. На каждого из них можно поставить за 2.3.

Третья игра стартует 10 ноября в 3:00 мск.

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