«Нью-Джерси Дэвилз» — «Эдмонтон Ойлерз»: прогноз «Чемпионата» на матч НХЛ

Журналист «Чемпионата» Александр Служаков предложил свой вариант ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: тотал больше 5,5 шайбы за 1.89 (см. все коэффициенты на матч).

«Эдмонтон» начал выездную серию с победы над «Айлендерс». Не были «нефтяники» фаворитами, но вытерпели и добыли два очка. Теперь встреча с «Дэвилз». Интересно, что команды будто бы поменялись местами. В прошлом сезоне «Ойлерз» были высоко, а «дьяволы» находились на дне. Сейчас ситуация обратная. Пока что.

«Нью-Джерси» очень сильно изменился, превратился в атакующую команду, можно даже сказать, «верховую». «Эдмонтон» в последнее время забивает очень уж мало, но потенциал огромен, учитывая наличие в составе Макдэвида, Драйзайтля и многих других. Так что на этот раз стоит ждать зрелищного хоккея и большого количества шайб — минимум шести».

Старт встречи — 10 ноября в 3:00 мск.

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