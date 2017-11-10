Аналитики: молодёжная сборная России победит Армению в отборе Евро-2019 U21

10 ноября в отборочном матче чемпионата Европы-2019 U21 молодёжная сборная России на выезде сыграет с Арменией. Начало встречи — в 14:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу России за 1.37. Шансы Армении на победу оценены коэффициентом 9.30. Поставить на ничью можно за 5.20 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.76, а на ТМ 2,5 гола — за 2.19.



На результативную ничью предлагают поставить за 7.00. Ставки на победу России с форой "-1,5" принимаются за 2.05.

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