Букмекеры: Аргентина — фаворит матча с Россией, автогол Месси идёт за 250.0

Аналитики букмекерских контор оценили шансы сборных России и Аргентины в товарищеской встрече, которая состоится 11 ноября в Москве.

На победу россиян предлагается ставить за 4.75. Ничья котируется за 3.70. Шансы Аргентины на победу оценены коэффициентом 1.80 (см. все коэффициенты на матч в БК «Фонбет»).

Ожидается, что встреча не будет чрезмерно результативной. Тотал меньше 2,5 мяча оценён котировкой 1.80, тотал больше 2,5 — 2.00.

В целом БК «Фонбет» предлагает более 300 котировок ставок на матч в «прематче» и «лайве». Помимо обычной росписи есть нестандартные варианты. У вас есть возможность поставить на то, выбежит ли на поле во время матча медицинская бригада, будет ли незасчитанный гол, сумеет ли кто-то забить со стандарта или ударом из-за пределов штрафной.

Кроме того есть ряд ставок, посвящённых лично Лионелю Месси. К примеру, сыграет коэффициент 250.0, если лидер сборной Аргентины забьёт в свои ворота. С коэффициентом 10.0 можно сделать ставку на то, что Месси получит жёлтую карточку. Вероятность того, что Месси будет заменён, оценена котировкой — 4.7.

Если матч Россия — Аргентина завершится со счётом 0:0, то БК «Фонбет» вернёт все проигрыши по ставкам, сделанным на точный счёт. Если Лионель Месси забьёт в обоих таймах, то будет сделан возврат всех проигранных ставок на любые показатели аргентинской звезды.

Матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 16:00 мск.