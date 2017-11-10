Федерация футбола Армении заявила, что матч с Беларусью не был договорным

Пресс-служба Федерации футбола Армении прокомментировала информацию Federbet о возможном договорном матче со сборной Беларуси.



9 ноября сборная Армении разгромила Беларусь со счетом 4:1 в товарищеской встрече в Ереване.



«Мы категорически опровергаем данную информацию», — цитирует ФФА агентство «Новости-Армения».

Ранее некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, распространила информацию, что во время матча Армения — Беларусь было зафиксировано необычное движение линии.

«Перед матчем коэффициент на тотал больше 2,5 мяча был установлен на отметке 2.0. Но к 41-й минуте он был на той же отметке, хотя счёт во встрече не был открыт. Перед перерывом Армения забила дважды, а после перерыва и ещё, обеспечив проход ставки на ТБ 2,5», — сказано на страничке Federbet в Facebook.