Генич: аргентинцы рвать жилы не будут, но и сборная России больше гола не забьёт

Спортивный комментатор Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч Россия — Аргентина, который состоится 11 ноября в Москве.



Ставка: тотал матча 2-3 гола за 1.78 (см. все коэффициенты на матч)



«Открытие «Лужников», переполненный стадион — всё красиво и замечательно. Месси в составе аргентинцев, как и другие звёзды. Но мне кажется, что у Аргентины определённое опустошение после того, как команда вышла на чемпионат мира. Да, много сил было отдано в Эквадоре при непростых условиях. Сделали дело, потом попели песни в раздевалке. И вот здесь уже коммерческие обязательства — надо приехать в страну-хозяйку мундиаля, чтобы сыграть товарищеский матч на большом, красивом, реконструированном стадионе.



Есть определённые условия. Месси должен сыграть. Но я не думаю, что он сыграет весь матч. Вполне возможно, что он сыграет лишь тайм. И Хорхе Сампаоли может позволить себе поэкспериментировать с составом. Аргентина хороша по именам, но не очень хороша по игре. Для россиян главное — не испугаться. Не нужно думать, что Месси — осьминог с щупальцами. Он футболист с двумя ногами, ему можно противостоять. Нужно постараться сыграть смело, храбро. Не говорю, что борзо. Но надо сыграть так, чтобы не было стыдно. Топ-сборные не всегда относятся серьёзно к товарищеским матчам, не всегда играют с полной выкладкой, тем более для Аргентины Россия, на мой взгляд, не самый серьёзный раздражитель.



Я вполне допускаю, что россияне могут не проиграть. Это оценивается неплохим коэффициентом 1,8. Можно было сыграть Россию с плюсом, но коэффициент небольшой. Варианты 2:1 в ту или иную сторону или 1:1 — вполне допустимы.



Я бы сыграл «тотал матча 2-3 гола» за неплохой коэффициент 1,78. Аргентинцы рвать жилы не будут. Россия же если сумеет забить, то не больше одного. «2-3 гола в матче» — неплохая ставка на эту встречу», — отметил эксперт.