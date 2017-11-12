Аналитики: Гран-при Бразилии выиграет Боттас, Хэмилтон не попадёт на подиум

Сегодня, 12 ноября, на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоится гонка 19-го этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Начало гонки запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фаворитом гонки считается пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (1.80). Следом идет гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (2.63), тройку замыкает Кими Райкконен из «Феррари» (10.0) (см. все коэффициенты на гонку).



На победу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона или Макса Ферстаппена из «Ред Булл» можно поставить за 13.00.

После 18 этапов в чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» пропускает концовку сезона. Он занимает 19-е место, набрав 5 очков.