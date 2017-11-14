Владелица Bet365 стала самой высокооплачиваемой женщиной в Великобритании

Английская бизнесвумен, соосновательница и владелица крупной букмекерской онлайн-конторы Bet365 Дениз Коутс стала самой высокооплачиваемой женщиной в Великобритании.

В прошлом финансовом году она заработала £ 199,3 млн, при этом расходы на руководящий персонал компании составили £ 322 млн. В позапрошлом году, как утверждается, её зарплата составила £ 117 млн.

Для сравнения, американская поп-звезда Тейлор Свифт, по оценкам СМИ, заработала около £ 120 млн в прошлом году.

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