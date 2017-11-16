Александр Зверев — Джек Сок: ставка Анны Чакветадзе

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Александр Зверев (Германия) — Джек Сок (США) в 3-м туре группового этапа итогового турнира ATP.

Ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.79 (см. все коэффициенты)

«Матч за выход в полуфинал итогового турнира. Очень сложная встреча для прогноза. С одной стороны, Зверев — фаворит, так считают и букмекеры. Но Джек Сок в конце сезона очень приличную форму показывает, а спасение в матче с Чиличем может придать ему новых сил, ещё большей уверенности.



История личных встреч не очень богатая, здесь 1:1. Оба матча состоялись в прошлом году. И здесь надо отметить, что Сок свой матч выиграл в зале. Лондонский турнир также проходит в закрытом помещении. Конечно, Зверев более разносторонний игрок, более талантливый. Но он сейчас явно не на пике формы, хотя старается, бьётся в каждой встрече.



Мне сложно здесь выбрать ставку на победителя. Цена победы очень высока, поэтому предположу, что легко она никому не достанется. Мой вариант — тотал больше 22,5 геймов. Должны ребята побороться», — отметила Чакветадзе.

Старт матча — 16 ноября, в 23:00 мск.