Отчёт компании PricewaterhouseCooper показал, что до 2021 года общий доход от азартных игр в Южной Африке будет расти на 5,1% ежегодно.



Аналитики считают, что доход от рынка вырастет от $ 1,89 млрд до $ 2,45 млрд в течение следующих пяти лет. По прогнозам, к 2021 году налоги на азартные игры вырастут на 5,2% до $ 245,2 млн. В прошлом году налоги и сборы от азартных игры выросли на 4,9% до $ 189,1 млн.



Согласно отчёту, сектор казино является крупнейшим источником налогов на азартные игры с показателем $ 126,1 млн. В игровой индустрии страны работает более 10 000 человек.