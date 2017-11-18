Sky Bet продлила многомиллионное соглашение с английской футбольной лигой

Букмекерская компания Sky Bet продлила многомиллионное спонсорское соглашение с английской футбольной лигой до лета 2024 года.

Оператор останется основным спонсором Чемпионшипа, а также Первой и Второй лиг. Логотип компании появится на майках всех команд лиг, также букмекер получит права на функцию «Ставь и смотри» для некоторых матчей.

Sky Bet заявила, что заплатила на 20 % больше, чем прежде, чтобы продлить соглашение с 2019 по 2024 год.

Деньги от сделки со Sky Bet будут разделены между 72 клубами английской футбольной лиги, которая охватывает три дивизиона ниже АПЛ. Популярный бродкастер Sky владеет 20 % акций фирмы.