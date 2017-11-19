Sky Bet и Barclays предложат клиентам выводить выигрыши за несколько секунд

Букмекерская компания Sky Bet и Barclays запустили инновационный проект для вывода выигрышей Fast Withdrawals.



Компания работала над тем, чтобы коренным образом преобразовать существующий период ожидания в течение 2-5 дней, которые приходится ждать клиентам при выводе выигрышей. С Fast Withdrawals этот процесс будет занимать всего несколько секунд.



Глава платёжного баланса Энди Сакре, который также имел отношение к запуску Apple Pay в августе 2016 года, отметил: «Мы очень рады представить продукт, который позволит клиентам быстро и надежно получать выигрыши. Медленное время вывода является основной проблемой для наших клиентов. Это первый шаг в будущее».