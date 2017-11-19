«Детройт Ред Уингз» — «Колорадо Эвеланш»: ставка от экспертов на матч НХЛ

Эксперты портала BetNHL.ca предложили вариант ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Колорадо Эвеланш».

Ставка: победа «Детройта» в основное время за 1.86 (см. все коэффициенты на матч)

«Колорадо» в этом сезоне играет с большими перепадами. В атаке у «Эвеланш» неплохо обстоят дела, но на выезде команда обычно играет не очень здорово, есть проблемы. А «Детройт» не проигрывал на своём льду с 22-го октября, когда его сумел переиграть «Ванкувер». В последних матчах «красные крылья» были хороши: победы над «Калгари» и «Баффало», поражение от «Коламбуса», но лишь по буллитам. Дома «Детройт» играет заметно лучше, чем на выезде. И он должен обыгрывать «Колорадо» в основное время в родных стенах", — отмечают эксперты.

Старт матча — 20 ноября в 02:00 мск.