«Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Торонто Рэпторс», который состоится 4 января.



Ставка: индивидуальный тотал подборов Сержа Ибаки больше 7,5 за 2.10.



«Леонард впервые после обмена в «Торонто» выйдет на паркет «Эйти-энд-Ти-центра» и получит оглушительный свист в свой адрес, Дерозан постарается наказать клуб, вышвырнувший его после долгих лет верной службы, а ведь есть ещё Грин и Пёлтль. Слишком много мелких деталей способно повлиять на итоговый результат, поэтому настоятельно рекомендуем воздержаться от ставок на данную встречу.



Баскетболисты «Торонто» стали частенько оступаться и упустили первую строчку в конференции. В «Сан-Антонио» о подобных результатах пока не мечтают, в команде довольны пребыванием в кубковой восьмёрке на диком Западе. За декабрь подопечные Поповича гораздо лучше стали понимать требования главного тренера и прибавили во всех основных компонентах игры. В исполнении «Рэпторс» какого-либо существенного прогресса не видно.

У Ибаки в среднем 7,3 подбора за матч, а мы берём тотал больше 7,5 отскока. Валанчюнас травмирован, следовательно Серж точно выйдет в старте и проведёт на паркете достаточно времени. Великану «Рэпторс» придётся опекать Олдриджа, поэтому он станет ключевым элементом в своей команде по части борьбы на щитах.



Основа «Спёрс» почти не поливает из-за дуги, предпочитая атаки по средней. Чем короче дистанция от бросающего до кольца, тем ближе к краске окажутся мячи, не залетевшие в корзину. Где-то неподалёку и должен обитать девятый номер «Торонто», — отметил Прокофьев.