«Динамо» (Москва) — «Автомобилист»: котировки на матч КХЛ

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М — «Автомобилист». Начало встречи 4 января 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Автомобилист» за 2.20. Шансы ХК «Динамо» М на победу оценены коэффициентом 2.94. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.80.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.77, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.10.



Коэффициент на итоговую победу ХК «Динамо» М — 2.21, а на победу «Автомобилиста» — 1.70. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.40).



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