«Металлург» Мг — «Торпедо»: котировки на матч КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Торпедо». Начало встречи 5 января 2019 года запланировано на 15:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Металлург» Мг и предлагают поставить на «лис» за 1.62. Шансы «Торпедо» на победу оценены коэффициентом 4.05. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.20.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.52, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.43.



Коэффициент на итоговую победу «Металлурга» Мг — 1.40, а на победу «Торпедо» — 3.05. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (12.00).



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