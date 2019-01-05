Согласно котировкам, «Сочи» проиграет «Барысу» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Барыс». Начало встречи 5 января 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Барыс» и предлагают поставить на гостей за 2.38. Шансы «Сочи» на победу оценены коэффициентом 2.46. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.33.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.60, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.25.



Коэффициент на итоговую победу «Барыса» — 1.89, а на победу «Сочи» — 1.95. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (10.0).



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