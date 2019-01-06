«Йокерит» — СКА: котировки на главный матч дня в КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — СКА. Начало встречи 6 января 2019 года запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.96. Шансы «Йокерита» на победу оценены коэффициентом 3.13. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.40.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.74, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.14.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.62, а на победу «Йокерита» — 2.36. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (10.00).



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