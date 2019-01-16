Букмекеры: УНИКС легко победит «Цедевиту» в матче Еврокубка

Сегодня, 16 января, состоится матч 3-го тура группы Н Еврокубка между УНИКСом и «Цедевитой». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу казанской команды в основное время за 1.21. Шансы «Цедевиты» оценены в 5.60, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 16.00.



Ставку на победу «Цедевиты» с учётом ОТ можно сделать за 5.35, а на победу УНИКСа с учётом ОТ — за 1.18.



Коэффициент на ТБ 164 очка — 1.92, а на ТМ 164 очка — 1.90. Победа УНИКСа с форой "-10,5" оценена в 1.91, победа «Цедевиты» с форой "+10,5" также идёт за 1.91.



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