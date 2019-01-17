Анастасия Потапова — Мэдисон Кис: котировки на матч Australian Open

Россиянка Анастасия Потапова обыграла француженку Полин Пармантье в первом круге Открытого чемпионата Австралии– 6:4, 7:6 (7:5). Во втором круге Потапова встретится с американкой Мэдисон Кис (17).

Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Мэдисон Кис оценивается коэффициентом 1.28, победа с форой «–4,5» гейма — 1.75.



Если Анастасия Потапова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 3.80. На то, что она выиграет с форой «+4,5» гейма, можно поставить за 2.05.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.24. Тотал больше 19,5 гейма идет за 1.87.



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