Аналитики: Донской проиграет Краиновичу во втором круге Australian Open

Российский теннисист Евгений Донской в первом раунде Открытого чемпионата Австралии обыграл серба Ласло Джере – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5). За право выйти в третий круг Australian Open Донской сразится с Филипом Краиновичем (Сербия).

Согласно котировкам, у теннисиста из Сербии больше шансов в этом матче. Победа Евгения Донского оценивается коэффициентом 3.03, победа с форой «+4,5» гейма — 2.02.



Если Филип Краинович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.41. На то, что он сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.81.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.74. ТБ 37,5 геймов идет за 2.01.



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