Букмекеры: Медведев расправится с Харрисоном во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев (15) успешно преодолел первый раунд Открытого чемпионата Австралии, разгромив южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса – 6:1, 6:2, 6:1. Следующим соперником 15-й ракетки турнира станет американец Райан Харрисон.

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Харрисона оценивается коэффициентом 4.84, победа с форой «+6,5» гейма — 1.68.



Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.18. На то, что он сумеет отыграть фору «-6,5» гейма, можно поставить за 2.13.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 4.54. Тотал больше 36,5 гейма оценён в 1.98.



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