Джокович расправится с Цонгой во 2-м круге Australian Open, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча второго круга Открытого чемпионата Австралии, в котором Новак Джокович сыграет с Жо-Вильфридом Цонгой. Поединок поставлен вторым запуском ночной сессии на «Род Лейвер Арена» и начнётся около 12:30 мск.

Согласно котировкам, у француза меньше шансов в этом матче. Победа Цонга оценивается коэффициентом 9.50, победа с форой «+7,5» гейма — 2.23.



Если Новак Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.06. На то, что он сумеет отыграть фору в 7,5 гейма, можно поставить за 1.64.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 6.25. Тотал больше 32,5 гейма идёт с коэффициентом 1.85.



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