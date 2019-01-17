Согласно котировкам, «Спартак» одолеет «Сибирь» в выездном матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Спартак». Начало встречи 17 января 2019 года запланировано на 15:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Спартак» и предлагают поставить на красно-белых за 2.36. Шансы «Сибири» на победу оценены коэффициентом 2.54. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.15.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.88, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.96.



Коэффициент на итоговую победу «Спартака» — 1.86, а на победу «Сибири» — 1.98. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.00).



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