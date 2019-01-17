ЦСКА — «Бавария»: котировки на матч баскетбольной Евролиги

Сегодня, 17 января, состоится матч 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Бавария». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.16. Шансы немецкого клуба оценены в 7.10, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 20.0.



Ставку на победу «Баварии» с учётом ОТ можно сделать за 6.35, а на победу ЦСКА — за 1.15.



Коэффициент на ТБ 167,5 очка — 1.80, а на ТМ 167,5 очка — 1.99. Победа российского клуба с форой "-11,5" оценивается в 1.91, победа немцев с форой "+11,5" — в 1.93.



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