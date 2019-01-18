Аналитики: Павлюченкова проиграет Саснович и покинет Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open, обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс (9) – 3:6, 6:3, 6:3. В третьем круге россиянка встретится с белорусской теннисисткой Александрой Саснович.

Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Саснович оценивается коэффициентом 1.74, победа с форой «–2,5» гейма — 1.97.



Если Анастасия Павлюченкова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.20. На то, что она выиграет с форой «+2,5» гейма, можно поставить за 1.85.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.71. Тотал больше 21,5 гейма идет за 1.93.



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