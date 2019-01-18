«Хоффенхайм» — «Бавария»: котировки на матч чемпионата Германии

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Бавария». Начало встречи 18 января 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на гостей за 1.52. Шансы «Хоффенхайма» на победу оценены коэффициентом 6.05. Поставить на ничью можно за 4.95.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.06, а на ТМ 3,5 гола — за 1.85.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.50. Победа мюнхенцев всухую идёт за 3.32.



Вероятность победы «Баварии» с разгромным счётом выражена коэффициентом 3.80.



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