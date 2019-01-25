«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз», который состоится 25 января.



Ставка: «Уорриорз» наберут в каждой четверти 25 или более очков за 2.45.



«Гостям из-за повреждений не помогут Йеребко и Джонс, хотя это абсолютно неважно, а «Вашингтон» обойдётся без святой троицы Уолл – Ховард – Моррис. У хозяев ограниченный потенциал и полтора толковых резервиста, но на «Вашингтон» стало приятно смотреть. Визуально создаётся впечатление, что «столичные» парни наконец-то распределили между собой все функции и каждый занялся своим делом.



Заиграем 25 или более баллов за результативность в исполнении гостей в каждой четверти. Победная серия «Вашингтона» может создать иллюзию существенных улучшений в оборонительных порядках Скотта Брукса, но это не так. Где-то «Уизардс» повезло («Филадельфия» мазала множество открытых трёшек, а «Милуоки» играли без Янниса), а в иных случаях сказывался уровень соперников («Пистонс» и «Никс» демонстрируют ужасную эффективность нападения).



Те же «Рэпторс» отгрузили «Вашингтону» 124 балла в основное время, а «Сиксерс» — все 132. Встречу покажут по национальному телевидению, совсем валять дурака гости не будут. У «Уорриорз» уже 8 побед кряду, «свежая кровь» в виде Казинса, и все ближайшие матчи «Голден Стэйт» также являются своеобразным вызовом», — отметил Прокофьев.

«Вашингтон» не сможет остановить звёздную пятёрку «Голден Стэйт» «Уорриорз» пройдутся катком по обороне «Уизардс» и развлекут местную публику — в «Большом куше».