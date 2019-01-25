Согласно котировкам, «Йокерит» не оставит шансов «Торпедо» в матче КХЛ

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Торпедо». Начало встречи 25 января 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Йокерит» за 1.45. Шансы «Торпедо» на победу оценены коэффициентом 5.20. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.70.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.47, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.57.



Коэффициент на итоговую победу «Торпедо» — 3.84, а на победу «Йокерита» — 1.28. Наиболее вероятный счёт встречи — 4:1 к исходу основного времени (11.75).



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