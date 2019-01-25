Аналитики: «Марсель» выиграет у «Лилля» в домашнем матче чемпионата Франции

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Лилль». Начало встречи 25 января 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Марселя» за 2.22. Шансы «Лилля» на победу оценены коэффициентом 3.44. Поставить на ничью можно за 3.52.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.93, а на ТМ 2,5 гола — за 1.97.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.72. Победа «Марселя» всухую оценивается в 3.88.



Победа «Марселя» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.48.



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