«Барселона» — ЦСКА: котировки на главный матч дня в Евролиге

Сегодня, 25 января, состоится матч 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Барселона» — ЦСКА. Начало — в 23:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.00. Шансы каталонского клуба оценены в 2.08, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.25.



Ставку на победу «Барселоны» с учётом ОТ можно сделать за 1.98, а на победу ЦСКА — за 1.90. (Сделать ставку)



Коэффициент на ТБ 164,5 очка — 1.93, а на ТМ 164,5 очка — 1.91. Победа российского клуба с форой "-1,5" оценивается в 2.09, победа каталонцев с форой "+1,5" — в 1.74.



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«Барселона» не отпустит ЦСКА из Каталонии без упорной концовки В 11 последних встречах «Барселоны» и ЦСКА победа 10 раз оставалась за хозяевами.