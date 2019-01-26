Пол Мерсон: «Манчестер Сити» обойдётся без кучи голов, но у «Бёрнли» выиграет

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Начало встречи 26 января 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Ставки: победа «Манчестер Сити» всухую за 1.75.



«Шон Дайч — не из тех тренеров, кто приедет на «Этихад» и покорно ляжет под топ-соперника, но на самом деле «Бернли» может просто расслабиться, потому что им мало что светит. Я не уверен, что «горожане» будут фаворитом турнира, но на фоне «Бернли» они кажутся командой из другой лиги.

Да, Пеп Гвардиола будет отдавать приоритет Лиге чемпионов. Но и сливать турниры не в его правилах. Думаю, «Сити» обойдётся без кучи голов, но победу одержит», — сказал Пол Мерсон.